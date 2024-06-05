Астана, 5 июня, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан для участия в заседании комитета секретарей Совбезов стран ОДКБ, сообщила 5 июня пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Также Шойгу проведёт ряд двусторонних встреч.

«Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан. В Алма-Ате С. Шойгу примет участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, а также проведёт ряд двусторонних переговоров», — сказано в сообщении пресс-службы.

31 мая в Алма-Ате прошло заседание совета министров обороны стран ОДКБ. Участники встречи подписали ряд документов, касающихся оснащения войск передовым вооружением, а также совместной подготовки.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая президент Владимир Путин подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера. Экс-министр обороны Сергей Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности.

Должность секретаря Совбеза имеет огромное значение для России, это высокий пост с широким объёмом задач, отмечал в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Руководство совета всегда находится в прямом контакте с президентом и несёт большую ответственность, подчеркнул Песков.

Шойгу будет координатором работы в сфере оборонно-промышленного комплекса, заявил президент на совещании с правительством 4 июня.