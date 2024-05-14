Москва, 14 мая, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Должность секретаря Совета безопасности имеет огромное значение для России, это высокий пост с широким объёмом задач. Об этом 14 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

MOD Russia/Global Look Press Сергей Шойгу

Так он ответил на вопрос, является ли понижением в должности отставка Сергея Шойгу с поста министра обороны и назначение секретарём Совбеза.

«Это высокий государственный с пост с широким объёмом задач, имеющий огромное значение для страны», — сказал Песков.

Он отметил, что руководство этого органа всегда находится в прямом контакте с президентом и несёт большую ответственность.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин указом освободил Шойгу от должности исполняющего обязанности министра обороны и назначил на пост секретаря Совбеза.

На место главы Минобороны он предложил назначить Андрея Белоусова, занимавшего пост первого вице-премьера. Песков уточнил, что Шойгу в должности секретаря Совбеза будет одновременно заместителем главы президентской комиссии по ВПК.

Кроме того, 13 мая Песков отметил, что Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идёт.