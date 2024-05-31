Астана, 31 мая, 2024, 09:29 — ИА Регнум. В Алма-Ате 31 мая начался Совет министров обороны ОДКБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Перед началом переговоров министры посетили Мемориал Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате и возложили цветы к Вечному огню.

Министры обороны стран — членов ОДКБ подписали по итогам встречи ряд документов, касающихся оснащения войск передовым вооружением, а также совместной подготовки.

Как рассказал глава отдела информации и связей с общественностью Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов, Армения не принимает участия в заседании.

«Армения не примет участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ», — процитировала Шувалова «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, армянский премьер-министр Никол Пашинян 22 мая заявил, что некоторые страны якобы имитировали помощь Еревану. Также он заявил, что две страны — участницы ОДКБ в 2020 году якобы готовились к войне против Армении в Нагорном Карабахе. Ни одной из стран он не назвал.

В состав Организации договора о коллективной безопасности, помимо Армении, входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя заявление Пашиняна, отметил, что глава армянского правительства пытается переложить ответственность за проигрыш в конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе на Россию.