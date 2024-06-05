Москва, 5 июня, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Группировка войск «Север» ВС РФ уничтожила склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины. Об этом 5 июня проинформировал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Весёлое, Графское и Волчанск Харьковской области. Отражены семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной бригад и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 290 военных, два танка, два бронетранспортера М113 американского производства, а также три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены: 155-мм гаубица М777 американского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм установка залпового огня БМ-21 «Град». Также российские военные уничтожили склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков днём ранее доложил, что ВС России продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, улучшая положение на других участках.

Президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что наступление ВС РФ в Харьковской области проходит в рамках задачи по созданию санитарной зоны на Украине. Это необходимо, так как киевский режим не прекращает обстрелы Белгорода и других российских населённых пунктов, несмотря на предупреждения. Глава государства при этом сообщил, что пока нет планов брать Харьков под контроль.

Ранее французский историк Эммануэль Тодд заявил, что политика Запада, проявившего свою промышленную и экономическую несостоятельность, приведёт ВСУ к краху. Он указал на то, что ВСУ не хватает людей и техники. Кроме того, Тодд добавил, что Украина способна вести боевые действия только благодаря помощи Запада.