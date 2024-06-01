Париж, 1 июня, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Политика Запада, проявившего свою промышленную и экономическую несостоятельность, приведёт ВСУ к краху. Такое мнение, как сообщило испанское издание El Mundo, выразил французский историк Эммануэль Тодд.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда началось украинское контрнаступление, все ожидали поражения русских. Теперь ожидается крах украинской армии <…> Неожиданностью этой войны стала промышленная, материальная и экономическая несостоятельность Запада и США», — отметил историк.

Он указал на то, что ВСУ не хватает людей и техники. Кроме того, Тодд добавил, что Украина способна вести боевые действия только благодаря помощи Запада.

Главный вывод из конфликта на Украине, как считает историк, состоит в том, что у западных стран есть проблемы с восприятием реальности. По его мнению, основной вопрос для Запада заключается не в том, одержит ли Россия победу, а в том, как западные страны справятся со своим поражением.

При этом историк предположил, что всё происходящее сегодня на мировой арене отражает высокомерие Запада.

Эммануэль Тодд — французский историк, социолог, антрополог и журналист. Окончил Институт политических исследований в Париже, получил докторскую степень в Кембридже. В 1980-х годах работал в Национальном институте демографических исследований. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге «Окончательный провал». В книге «После империи» (2002 год) он проанализировал экономический упадок США. В январе 2024 года Тодд опубликовал эссе «Поражение Запада», в котором объявил о победе России над деиндустриализированным Западом.

Как сообщало ИА Регнум, в январе бывший генсек НАТО и член палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон заявил, что Россия, Китай и Иран будут определять мировой порядок, если Запад допустит поражение Украины. Он охарактеризовал сложившуюся в мире ситуацию как практически противостояние альянсов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским поставил на карту существование Украины и её людей, которые лишены права самим решать свою судьбу. Дипломат при этом заявила, что будущее Украины должен решать украинский народ, а не Запад.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что у Украины нет будущего. Президент указал на то, что у страны нет ни собственной базы, ни своей идеологии, ни промышленности, ни денег.