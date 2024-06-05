Донецк, 5 июня, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Порядка 19,4 тыс. объектов были восстановлены в новых регионах России с 2022 года. Об этом сообщили Министерстве строительства России.

Александр Сухов/РИА Новости

«На сегодня в новых регионах уже восстановлено 19 386 объектов. В работе над восстановлением принимают участие 81 регион-шеф, восемь госкомпаний и 402 подрядные организации», — приводит сообщение ведомства Донецкое агентство новостей (ДАН).

При этом отмечается, что в восстановительных работах задействовали максимальные 46 тысяч специалистов. Вместе с тем в пиковые моменты восстановительных работ привлекались около 5,4 тыс. единиц спецтехники, указывает ДАН.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году на территории Донецкой Народной Республики восстановили 125 школ, 112 садов и шесть профессиональных организаций.

В январе на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ президент Владимир Путин подчеркнул, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением. Глава государства добавил, что важно не только восстанавливать существующие предприятия, но и открывать новые производства и соцобъекты, создавая таким образом рабочие места.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 4 февраля сообщил, что в Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома. Он отметил, что в новых регионах над восстановлением инфраструктуры работают до 40 тысяч строителей.

Ранее Хуснуллин сообщил, что с 2022 года в новых российских регионах построили и восстановили порядка 18 тысяч объектов.

3 апреля Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах. К сдаче в эксплуатацию подготовили перинатальный центр в Донецке, десять многоквартирных жилых домов и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, спортивную школу олимпийского резерва по тяжёлой атлетике в Луганске.