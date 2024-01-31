Москва, 31 января, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 31 января проводит совещание по развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

РИА Новости / POOL

Социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением, отметил президент, подчеркнув, что в таком вопросе не может быть мелочей.

Глава государства призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации страны, инвестировать в новые регионы России, отметив, что бояться нечего.

«Боялись раньше санкций. Но всё уже случилось, чего бояться-то? Надо заходить на эти территории, активнее работать там», — сказал президент.

Важно не только восстанавливать существующие предприятия, но и открывать новые производства и социальные объекты, создавая таким образом рабочие места, отметил глава государства.

Президент напомнил, что комплексная программа развития регионов, в 2022 году вернувшихся в состав России, уже запущена, и отметил что к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям.

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