Москва, 4 февраля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома. Об этом 4 февраля сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании «Инфраструктура и среда для жизни» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Полумиллионный город, который был достаточно сильно повреждён. Мы фактически вернули к жизни, у нас практически все многоквартирные дома восстановлены», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в новых регионах над восстановлением инфраструктуры работают до 40 тысяч строителей.

По его словам, сегодня развитие новых регионов является самым большим инфраструктурным проектом.

Как ранее сообщало ИА Регнум, восстановление Мариуполя идёт полным ходом, и жители города рады переменам, рассказал немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF. Он отметил, что его поразил тот факт, что жизнь в городе течёт своим чередом, всё работает в нормальном режиме.

Глава ДНР Денис Пушилин 7 января заявил, что в восстановительных работах в Донбассе достигнут колоссальный результат, и лучше всего он виден на примере Мариуполя. Так же будут восстановлены Донецк, Горловка, Макеевка и другие города, отметил он. В сфере сельского хозяйства, ремонта дорог, строительства жилья и социальной инфраструктуры достигнуты результаты, которые значительно превосходят уровень развития в период пребывания Донбасса вне состава России, добавил Пушилин.

В мае 2022 года Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя. Сразу после этого началось активное восстановление города. Мариуполь превратился в огромную строительную и реставрационную площадку.