Донецк, 1 июня, 2024, 15:41 — ИА Регнум. В 2023 году на территории Донецкой Народной Республики восстановили 125 школ, 112 садов и шесть профессиональных организаций. Об этом 1 июня со ссылкой на региональное министерство образования и науки сообщило «Донецкое агентство новостей».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Всего за два года отремонтировано 243 школы, 200 детских садов и шесть профессиональных образовательных организаций. Ведутся активные ремонтно-восстановительные работы с участием регионов-шефов», ― уточнили в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что в текущем году строители ведут ремонтно-восстановительные работы в 68 школах и 56 детских садах.

Как сообщало ИА Регнум, за десять лет с момента объявления Киевом антитеррористической операции в Донбассе специалисты Региональной энергопоставляющей компании ДНР восстановили электроснабжение почти 160 освобождённых населённых пунктов.

В январе на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ президент Владимир Путин подчеркнул, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением. Глава государства добавил, что важно не только восстанавливать существующие предприятия, но и открывать новые производства и соцобъекты, создавая таким образом рабочие места.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 4 февраля заявил, что в Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома. Он отметил, что в новых регионах над восстановлением инфраструктуры работают до 40 тысяч строителей.

Ранее Хуснуллин сообщил, что с 2022 года в новых российских регионах построили и восстановили порядка 18 тысяч объектов.

3 апреля Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах. К сдаче в эксплуатацию подготовили перинатальный центр в Донецке, десять многоквартирных жилых домов и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, спортивную школу олимпийского резерва по тяжёлой атлетике в Луганске.