Москва, 20 января, 2024, 12:42 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях за всё время работ восстановлено и построено около 18 тыс. объектов, сообщил 20 января вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«18 тысяч объектов отремонтировано и построено на новых территориях», — сказал Хуснуллин в своём выступлении на пленарном заседании деловой программы Дня строительства на Международной выставке-форуме «Россия».

В регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, привлечены к работам восемь федеральных заказчиков, в них участвуют 208 подрядных организаций и 82 региона-шефа, почти 35 тысяч строителей и более 4 тыс. единиц техники, рассказал вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в конце декабря 2023 года правительство России утвердило программу восстановления и социально-экономического развития новых регионов страны. Основные цели программы ― восстановление жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.

7 января глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в восстановительных работах в Донбассе достигнут колоссальный результат, и лучше всего он виден на примере Мариуполя. Так же будут восстановлены Донецк, Горловка, Макеевка и другие города, отметил глава ДНР. В сфере сельского хозяйства, ремонта дорог, строительства жилья и социальной инфраструктуры достигнуты результаты, которые значительно превосходят уровень развития в период пребывания Донбасса вне состава России, добавил Пушилин.

ВСУ при этом продолжают делать всё возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобождённых городов в ДНР, отмечал также глава республики. Войска противника направляют весь свой ресурс не на военное противостояние, а на то, чтобы не допустить даже разминирования освобождённых городов, после которого должны начаться все остальные работы, включая строительство новых кварталов и запуск предприятий, рассказал Пушилин.