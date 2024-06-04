Вашингтон, 4 июня, 2024, 23:29 — ИА Регнум. При поражении Украины ряд граничащих стран с Россией могут начать проводить более самостоятельную политику и выйдут из-под контроля США. Такого сценария допустить нельзя, заявил в интервью журналу Time американский лидер Джо Байден.

«Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдёт Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России соберутся вести себя самостоятельно», — сказал Байден, имею в виду страны «от Балкан и Белоруссии».

По словам президента США, именно поэтому он не может допустить падения НАТО, чтобы страны Восточной Европы не перестали согласовывать свою политику с Вашингтоном, позволив России выстраивать свою сферу влияния.

В случае своей победы на президентских выборах Байден намерен «определить будущее Европы на долгое время вперёд».

Как передавало ИА Регнум, также в интервью изданию Time Джозеф Байден заявил, что Украину могут не принять в НАТО и после завершения нынешнего военного конфликта. Тем не менее Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную помощь, заверил он. Кроме того, Байден не считает предложение России завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева.

Последние действия действующего президента США Джо Байдена демонстрируют его панику, которая вызвана отставанием в опросах общественного мнения перед президентскими выборами, считает обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак. Она сочла неудивительным то, что Байден уступает экс-президенту США Дональду Трампу в вопросах экономики и недавний опрос Reuters/Ipsos показал падение рейтинга Байдена до 36% — минимального уровня за два года. Обозреватель предположила, что действующий американский лидер рассчитывает, что избиратели не поддержат Трампа после выборов 2020 года, тогда как предстоящее голосование превратилось в референдум по вопросу политики Байдена, и избирателям не нравится происходящее в стране.