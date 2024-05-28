Вашингтон, 28 мая, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Последние действия действующего президента США Джо Байдена демонстрируют его панику, которая вызвана его отставанием в опросах общественного мнения перед президентскими выборами. Такое мнение 26 мая высказала обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.

Gripas Yuri/ABACA/ТАСС Президент США Джо Байден

По её словам, глава Белого дома любит говорить о намерении переизбраться на занимаемый им пост и при этом называет опросы общественного мнения, где он проигрывает своему оппоненту, «ошибочными».

При этом на одном из предвыборных мероприятий Байден выступил с утверждением, что динамика в этих опросах в его пользу, однако об этом не пишут в прессе, отметила Жак.

«К несчастью для Байдена, «пресса» этого не пишет, потому что это неправда — и это не то, что показывают опросы», — написала обозреватель.

Она уточнила, что на данный момент, по её данным, экс-президент США Дональд Трамп превосходит действующего главу государства в большинстве опросов, включая колеблющиеся штаты, где решится исход выборов президента США.

«Несмотря на жизнерадостное мнение Байдена о своих шансах, его действия выдают то, что он на самом деле ощущает панику», — добавила Жак.

Обозреватель указала на то, что перед этим действующая американская администрация объявила ряд мер, выдающих неуверенность Байдена. В число таковых, по её мнению, вошли «стратегическое» высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-восточного резерва и объявление о новом этапе списания студенческих долгов.

«Дело в том, что этот резерв предназначался для чрезвычайных ситуаций. Так что это за чрезвычайная ситуация? Я бы поставила свои деньги на ужасные результаты Байдена в опросах», — пошутила Жак.

Журналист также назвала списание студенческих долгов попыткой Байдена склонить на свою сторону молодых избирателей, за которую придётся, по её мнению, расплачиваться всем жителям США.

Ввиду этого Жак сочла неудивительным то, что Байден уступает Трампу в вопросах экономики и недавний опрос Reuters/Ipsos показал падение рейтинга Байдена до 36% — минимального уровня за два года.

Обозреватель предположила, что действующий президент США рассчитывает, что избиратели не поддержат Трампа после выборов 2020 года, тогда как предстоящее голосование превратилось в референдум по вопросу политики Байдена, и избирателям не нравится происходящее в стране.

«То, что Байден думает, что сможет компенсировать четыре года неудачной политики взятками в год выборов, является оскорбительным. Конечно, американцы умнее этого», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории США», добавив, что ещё один срок его правления угрожает развалом страны. Экс-президент США также счёл действующего главу Белого дома угрозой для демократии.

Трамп 24 мая отказался проводить дебаты в сидячем положении с Байденом. Он подчеркнул, что оппоненты будут стоять во время мероприятия. Ранее экс-президент США обращал внимание на речевые и когнитивные проблемы Байдена, говоря, что тот не может связать двух слов или найти выход со сцены. Он также неоднократно утверждал, что его оппонент не понимает, что делает.