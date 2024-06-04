Вашингтон, 4 июня, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил в интервью журналу Time, что не считает предложение России завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева.

Ministry of Defense of Ukraine

«Нет, это не так», — сказал он, отвечая на вопрос, является ли предложение России о прекращении конфликта на Украине лучшим вариантом, на что она может надеяться в данный момент.

Также Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения текущего конфликта, но США намерены продолжить поставлять ей оружие.

«У нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», — сообщил американский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая газета Politico написала, что Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но только возле границ Харьковской области. Газета The New York Times в свою очередь отметила, что Пентагон начал разрабатывать точные рекомендации для Киева о том, куда могут наноситься удары оружием, полученным от Соединённых Штатов.

3 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак на силы ВСУ. Речь идёт о районах, которые прилегают к Харьковской области. При этом действует запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России, уточнил он.

Президент России Владимир Путин 28 мая напомнил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности невозможно без космических средств разведки. Глава государства отметил, что представители стран НАТО, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.