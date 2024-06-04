Москва, 4 июня, 2024, 22:45 — ИА Регнум. В России в 2024 году ожидается увеличение внутреннего туристического потока на 7 млн поездок больше показателя предыдущего года. Об этом 4 июня заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Дарья Драй ИА Регнум

«В прошлом году жители и гости страны совершили 83 млн турпоездок — это на 20% больше, чем доковидный показатель. И в этом году ожидаем более 90 млн поездок», — уточнил Решетников.

По его словам, всё большую долю в путешествиях по России занимает автомобильный туризм. По итогам 2023 года в стране на автомобилях было совершено 26 млн турпоездок, а к 2030 году ожидается двукратное увеличение этого показателя.

Туристы предпочитают путешествовать по федеральным дорогам, ведущим к крупным городам и ключевым точкам притяжения, определили в Минэкономразвития. Из них «для пилотирования нового подхода» выбраны трассы от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и от Новороссийска до Вологды. Эти направления охватывают 18 крупных регионов. По информации Автодора, две трети всех легковых автомобилей курсируют по данным дорогам к местам отдыха, дополнил Решетников.

Министр добавил, что совместно с регионами формируется список конкретных автомобильных туристических маршрутов по этим дорогам, учитывается возможность заезда к ближайшим крупным городам и близлежащим интересным местам.

Отмечается, что для реализации этого потребуется создать и развивать турмаршруты. На всём пути следования путешественников должны быть качественные дороги, придорожный сервис, связь, Интернет, туристическая инфраструктура.

Выполнение поставленных задач заложили по поручению Владимира Путина в Концепцию развития автотуризма.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня президент Владимир Путин обсудил с правительством развитие автомобильного туризма в России. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи.

Правительство России 1 июня выделило свыше 4,4 млрд рублей на создание инфраструктуры, которая обеспечит работу туристических кластеров. Денежные средства направят Адыгее, Карачаево-Черкесской и Чеченской республикам, Хабаровскому краю, а также Калининградской, Оренбургской и Тверской областям. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Владимир Путин 29 мая поручил утвердить федеральный проект создания круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал». Это поручение правительство должно исполнить до 1 ноября, ответственным за его исполнение назначили премьер-министра Михаила Мишустина.