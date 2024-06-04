Москва, 4 июня, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Результаты пересдач Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут подготовлены в течение недели, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА Регнум

Пересдачи, согласно новому порядку, пройдут 4 и 5 июля, напомнил Кравцов в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

«Что касается пересдачи ЕГЭ — это ваше предложение, озвученное в послании (Федеральному собранию — Прим. ред.), очень позитивно воспринято. Мы этот вопрос оперативно проработали, и такие даты — 4 и 5 июля — уже в расписание внесены, ребята могут воспользоваться этим правом, и мы обработаем результаты максимально быстро, в течение недели постараемся», — сказал министр.

Как передавало ИА Регнум, в апреле было утверждено новое расписание сдачи ЕГЭ в 2024 году — с учётом возможности пересдать один предмет до конца приёмной кампании. 4 июля пройдут пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам. Пересдачи по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам состоятся 5 июля.

В феврале в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что выпускникам нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. По его мнению, у молодых людей должен быть второй шанс.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова подчеркнула, что предложенный Путиным механизм пересдачи одного из предметов в рамках ЕГЭ будет касаться всех предметов, а не только обязательных.

Политический консультант Алёна Август в беседе с ИА Регнум заявила, что Путину многие скажут «спасибо» за инициативу разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ. Она отметила, что бывают случаи, когда даже у самых сильных учеников сдают нервы во время экзамена и они не могут выполнить задания так, как могли бы.