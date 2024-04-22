Москва, 22 апреля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Утверждено новое расписание ЕГЭ-2024 с учётом возможности пересдать один предмет до конца приёмной кампании. Совместный приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора опубликован 22 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА Регнум

Согласно документу, 4 июля пройдут пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам.

Пересдачи по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам состоятся 5 июля.

Кроме того, в связи с новым порядком также изменилось расписание основного периода ЕГЭ для ряда предметов. Так, экзамен по физике перенесли с 10 июня на 4 июня. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — с 17 и 18 на 7 и 8 июня, этот экзамен будет проходить одновременно с информатикой. Экзамены по биологии, истории, а также письменную часть по иностранным языкам выпускники будут сдавать 11 июня.

Остальные экзамены пройдут в ранее утвержденные в 2023 году даты: 23 мая — география, литература и химия, 28 мая — русский язык, 31 мая — математика базового и профильного уровней, 4 июня — обществознание.

Ранее в Рособрнадзоре отмечали, что изменение сроков проведения ряда экзаменов сделали для того, чтобы выпускники могли успеть получить свои результаты ЕГЭ и решить, требуется ли им пересдача по какому-либо предмету.

Как передавало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что выпускникам нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. По его мнению, у молодых людей должен быть второй шанс.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова подчеркнула, что предложенный Путиным механизм пересдачи одного из предметов в рамках ЕГЭ будет касаться всех предметов, а не только обязательных.

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 апреля сообщил, что пересдать один из предметов ЕГЭ до конца приёмной кампании в вузы в 2024 году можно будет 4 и 5 июля. Возможность пересдачи глава правительства назвал важнейшим решением. Он подчеркнул, что никаких законодательных изменений не потребуется. У Рособрнадзора и Минпросвещения достаточно полномочий для регулирования этой возможности нормативными актами.

Политический консультант Алёна Август в беседе с ИА Регнум заявила, что Путину многие скажут «спасибо» за инициативу разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ. Она отметила, что бывают случаи, когда даже у самых сильных учеников сдают нервы во время экзамена и они не могут выполнить задания так, как могли бы.