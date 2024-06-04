Вашингтон, 4 июня, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Власти США никогда не ограничивали киевский режим в применении средств ПВО против самолётов ВС РФ вне пределов своего воздушного пространства, заявил 4 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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Киевский режим пользуется этим разрешением в течение всего времени СВО, сказал Кирби на брифинге.

«Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали неприятельские самолёты, даже когда эти самолёты не находились в украинском воздушном пространстве. Я имею в виду, что они могут сбивать российские самолёты, которые представляют непосредственную угрозу. Они это делают с начала войны», — заявил советник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кирби подтвердил, что США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак. Речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах. При этом остаётся в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России, подчеркнул координатор.

3 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя предоставленное США разрешение ВСУ наносить удары американским оружием по территории России, заявил, что Москва предостерегает Вашингтон от необдуманных шагов, последствия которых могут быть фатальными.

Президент России Владимир Путин 28 мая напомнил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности невозможно без космических средств разведки. Глава государства отметил, что представители стран НАТО, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.

На Западе, «разрешая» Киеву использовать своё оружие для ударов по территории России, похоже, продолжают верить, что смогут остаться в стороне от последствий участия в вооружённом конфликте, отметил ранее обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.