Лидеры стран Запада во главе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом синхронно заговорили о разрешении Киеву бить по территории России западным оружием.

ИА Регнум

25 мая Столтенберг призвал снять действующие ограничения для ВСУ. Более того, по его словам, у Киева уже есть возможность наносить такие удары, поскольку некоторые страны Запада этого не запрещали. Разумеется, генсек НАТО назвал подобное «правом Украины на самооборону».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 28 мая сообщил, что главы минобороны стран Европы обсудят возможность снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России. Сам Боррель заявил, что не видит в этом проблемы.

30 мая министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания позволит Украине использовать свои F-16 для ударов по военным целям в России. В подобном духе раньше высказывались также официальные лица Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Эстонии.

Что же касается политических тяжеловесов, об их позиции можно судить по сообщениям СМИ. Американское издание The New York Times написало, что президент Джозеф Байден неизбежно выдаст разрешение использовать американское оружие для ударов по территории России. Утверждается, что в Белом доме уже запустили ускоренную процедуру пересмотра запрета на использование украинской армией военной помощи США.

Канцлер Германии Олаф Шольц тоже выступает за снятие ограничений для Украины, написал в своей статье для издания Politico обозреватель Ганс фон дер Бурхард. О позиции главы немецкого правительства журналисту рассказал осведомлённый источник.

Не побоялся высказать своё мнение министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Онуверен, что использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по России приведёт к ответным ударам со стороны Москвы — «поэтому это безумная идея».

Россия даст соразмерный ответ и обеспечит свою безопасность на фоне прозвучавших на Западе призывов снять ограничения на использование Киевом западного оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ВСУ — пешка Запада

Действительно ли Киев сможет самостоятельно бить по территории России западным оружием? Нет. Высокоточное оружие большой дальности не может использоваться без данных космической разведки, напомнил президент России Владимир Путин 28 мая, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

При этом только специалисты высокого класса могут выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание. Путин отметил, что подобное оружие на местах зачастую обслуживается и управляется западными инструкторами под видом наёмников.

Высокотехнологичные западные системы требуют определённых знаний и навыков для управления полётом высокоточных боеприпасов, рассказал ИА Регнум военный эксперт Анатолий Матвийчук. Украина же подобных специалистов не имеет.

«Вывод: это всё будут делать военнослужащие армий, которые поставляют это вооружение», — прогнозирует эксперт.

То есть слова западных политиков о передаче Киеву полномочий на использование вооружений от союзников — лукавство. Государства НАТО сами определяют цели, готовят боевое задание и контролируют результат.

При этом «дискуссия» об ударах по России пока позволяет НАТО заявлять, что альянс напрямую не принимает участия в военных действиях. Но в Москве всё прекрасно понимают.

«Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчёт, с чем они играют», — предупредил Владимир Путин.

Раз западные страны поставляют вооружение, им управляют, а украинцы только берут на себя ответственность за то, что боеприпасы творят на земле, значит, западные страны прямо вовлекаются в ведение боевых действий, отмечает Матвийчук. Мы можем квалифицировать их как комбатантов.

Но на Западе, похоже, продолжают верить, что смогут остаться в стороне. В свежем материале издания The New York Times говорится, что атаки «предоставленным Америкой оружием» будут ограничены лишь военными объектами, которые находятся непосредственно у границ России и которые будут сочтены (Киевом. — Прим. ред.) участвующими «в нападениях на Украину».

Ракетная опасность: куда может дотянуться враг

Уже сейчас снаряды чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire регулярно летят по Белгороду. Дальность их стрельбы — до 40 километров. При этом над городом российское ПВО перехватывает французские управляемые авиабомбы Hammer, способные поражать цели на расстоянии до 70 километров. Под их ударами могут оказаться города Рыльск, Суджа и Новый Оскол.

Брянск, Курск, Таганрог и населённые пункты в радиусе примерно 130 километров от границы окажутся под угрозой в случае применения американских пусковых установок РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS с двухступенчатыми реактивными снарядами GLSDB.

В случае использования дальнобойных, до 300 километров, ракет ATACMS Block IA и QRU враг может дотянуться до Орла, Воронежа, Липецка или Ростова-на-Дону.

Существует и опасность применения еще более дальнобойных ракет воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG, рассказывает ИА Регнум военный эксперт Владимир Гундаров. Дальность их пуска — 560 километров, поэтому в зону поражения могут попасть Москва, Рязань, Тамбов, Волгоград и Элиста.

В то же время российской армии есть что противопоставить таким налётам — наше ПВО заточено именно под ракеты, отмечает Гундаров.

Кроме того, угрозу представляют и западные беспилотники. В частности, запускаемые с территории Украины португальские дроны Tekever AR3, летающие на дальность до 1000 километров, — военные обозреватели сообщают, что Киев пытается использовать их для ударов по стратегическим объектам России.

Бороться с ними также призвана постоянно усовершенствуемая российская система ПВО.