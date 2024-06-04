Ватикан, 4 июня, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск считает важным участие России в конференции по Украине в Швейцарии, заявил 4 июня глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по итогам своей частной встречи с понтификом в Ватикане.

Иван Шилов ИА Регнум Папа Римский Франциск

По его словам, он два часа общался с глава католической церкви «обо всём», в том числе и о вопросах мира на Украине, а также предстоящей конференции.

«Папa также всех призывает к началу диалога как можно быстрее, считает, что Россия должна быть включена в любую мирную конференцию и что без участия России любые переговоры не имеют реального смысла», — сказал Севастьянов, слова которого приводит НТВ.

Как передавало ИА Регнум, конференция по Украине пройдёт 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом для этого назвали то, что представители российского руководства якобы отказываются от переговоров.

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия в данном мероприятии, а Индия решила не направлять в Швейцарию чиновников высокого уровня. не поедет на конференцию и президент США Джо Байден. По данным Bloomberg, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал страны, которые не определились с участием в «мирном саммите», «хуже врагов». Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что обсуждать ситуацию на Украине без участия России — абсурдно, это не ориентировано на какой-либо результат

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.