Москва, 4 июня, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и западные союзники Украины обзванивали и упрашивали руководителей стран Содружества Независимых Государств (СНГ) принять участие в конференции в Швейцарии по украинскому конфликту, но все отказались. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Evan Vucci/AP/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Была задействована «тяжёлая артиллерия»: Зеленский со своими западными «друзьями» принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой «сходке». Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», — приводят слова Галузина «Известия».

Замминистра добавил, что лидеры стран СНГ понимают, что конференция в Швейцарии является попыткой создать видимость общемировой поддержки «формулы Зеленского» и не имеет никакого отношения к миру.

«Подобные «междусобойчики» не способствуют политическому урегулированию. Их проведение бессмысленно и априори обречено на провал», — подчеркнул Галузин.

По словам замминистра, конференция в Швейцарии является «закамуфлированным продолжением» копенгагенского формата по продвижению «формулы Зеленского».

«На проводившиеся в этом формате в 2023–2024 гг. встречи в Джидде, Валлетте и Давосе Киев и его западные кураторы активно стремились завлечь представителей стран Глобального Юга и Востока. Разумеется, не обошли они вниманием и наших партнеров по СНГ. Нам достоверно известно, что им регулярно рассылались приглашения, которые оставались без ответа», — добавил Галузин.

Как передавало ИА Регнум, правительство Швейцарии 10 апреля заявило, что в городе Бюргеншток в июне 2024 года состоится так называемая мирная конференция по Украине. Мероприятие пройдёт без участия России, но в ходе конференции можно договориться о том, когда и как привлечь Москву к переговорному процессу, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Российский лидер Владимир Путин назвал конференцию паноптикумом. Он указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.

11 апреля на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что для продвижения так называемой «формулы Зеленского» созываются всё новые саммиты. Эти попытки Киева вызывают лишь недоумение, добавил дипломат.