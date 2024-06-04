Вашингтон, 4 июня, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Италия может передать Украине вторую систему противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что система в настоящее время находится в Кувейте, но вскоре вернётся в Италию. Сроки возможной поставки не уточняются.

Вероятно, эта единица вооружения войдёт в девятый пакет итальянской военной помощи Киеву, который может быть одобрен в ближайшее время, уточнил источник.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что «за закрытыми дверями» просил западных партнёров предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, но такая схема пока не получила одобрения. Кулеба пояснил, что предлагал партнёрам «всё что угодно».

Немецкий телеканал NTV 13 апреля сообщил, что Германия планирует предоставить Украине ещё одну систему Patriot. Всего с начала СВО Берлин предоставил Киеву две такие системы.

Военный эксперт Bild Юлиан Рёпке 11 апреля заявил, что у ВСУ закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО. При этом у западных стран на складах есть сотни систем и тысячи ракет, отметил Рёпке.

Агентство Bloomberg сообщило, что Пентагону следует обратить внимание на то, как успешно Россия применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе конфликта на Украине. Отмечается, что России удалось сбить большое количество беспилотников и дорогостоящих управляемых боеприпасов, произведённых в США. Россия и Китай не оставляют без внимания развитие высокоточного оружия в США и активно работают над созданием средств радиоэлектронного противодействия.

Президент Владимир Путин 25 мая поручил отправлять ещё больше современного оружия и техники, включая БПЛА и системы РЭБ, Вооружённым силам России. Глава государства добавил, что российским военным также необходимы различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура.