Королёв, Московская область, 25 мая, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Российские военные должны получать ещё больше современного оружия и техники, в том числе беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил президент Владимир Путин 25 мая на встрече с руководителями предприятий ОПК в подмосковном Королёве.

РИА Новости/ Антон Вергун

Он отметил, что большинство предприятий вовремя и с высоким качеством выполняют задания гособоронзаказа. По ряду позиций поставки идут с опережением графика.

«Важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение Вооружённых Сил современным, высокотехнологичным оружием и техникой», — подчеркнул глава государства, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин пояснил, что говорит о беспилотных авиационных и наземных комплексах, высокоточных средствах поражения, средствах РЭБ, системах контрбатарейной борьбы. Военным также нужны различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса Путин подчеркнул, что подразделения, участвующие в проведении спецоперации, должны быть обеспечены всем необходимым. Он отметил, что для развития оборонных отраслей производства уже сделано немало, но нужно сделать «ещё больше».

Глава государства заявил, что бюджетные затраты на нужды обороны и на безопасность дают толчок промышленности и увеличивают количество рабочих мест в стране. Кроме того, растёт потребность в кадрах и в расширении предприятий.

Президент добавил, что соотношение гражданской и военной продукции должно отвечать интересам страны. Он подчеркнул, что соотношение между «пушками и маслом» должно органически вписываться в общую стратегию развития России.