Вашингтон, 4 июня, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Пентагону следует обратить внимание на то, как успешно Россия применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе конфликта на Украине. Об этом 4 июня сообщает агентство Bloomberg.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Успехи России в сбивании беспилотных летательных аппаратов и дорогостоящих американских управляемых боеприпасов на Украине должны вызвать тревогу у Пентагона», — говорится в материале.

Отмечается, что России удалось сбить большое количество беспилотников и дорогостоящих управляемых боеприпасов, произведённых в США. Россия и Китай не оставляют без внимания развитие высокоточного оружия в США и активно работают над созданием средств радиоэлектронного противодействия.

По данным агентства, сам Пентагон не смог реализовать свою стратегию РЭБ. Амбициозные исследовательские программы не привели к созданию необходимых средств постановки помех.

Агентство также отмечает, что тратить по сто тысяч долларов на каждый управляемый снаряд Excalibur нет смысла, если он не может поразить цель. Противники США понимают ценность таких технологий. После начала конфликта на Украине это должна понять и Соединённые Штаты Америки.

Как передавало ИА Регнум, экс-офицер министерства обороны США Дэвид Пайн заявил, что стоящие на вооружении у российской армии системы радиоэлектронной борьбы являются самыми эффективными в мире.

По словам Пайна, его впечатлила скорость, с которой российские системы РЭБ адаптировались к новым системам вооружений США и НАТО, используемым Киевом в вооружённом конфликте.

Эксперт отметил, что 90% поставленных США украинским войскам управляемых ракет и беспилотников, в том числе РСЗО HIMARS, из-за этого перестали попадать в цель, добавив, что российские РЭБ, скорее всего, окажутся эффективными и против недавно поставленных Вашингтоном Киеву американских ракет ATACMS увеличенной дальности.

Издание Business Insider 10 мая сообщило, что ВСУ столкнулись с проблемой использования оружия производства США из-за российских систем РЭБ. Отмечалось, что из-за этого уменьшилась точность у ряда видов американских боеприпасов.

Президент Владимир Путин 25 мая поручил отправлять ещё больше современного оружия и техники, включая БПЛА и системы РЭБ, Вооружённым силам России. Глава государства добавил, что российским военным также необходимы различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура.