Нью-Йорк, США, 4 июня, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Американский военный эксперт, бывший разведчик корпуса морской пехоты Вооружённых сил США Скотт Риттер 3 июня заявил об изъятии паспорта американскими сотрудниками таможенно-пограничной службы «по приказу» Госдепартамента во время посадки в самолёт, вылетающий из Нью-Йорка в Санкт-Петербург. Отставной офицер планировал принять участие в международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Когда я садился на рейс, меня отвели в сторону трое офицеров таможенно-пограничной службы и забрали мой паспорт. На мой вопрос, почему они это делают, ответили, что по приказу Госдепа», — рассказал он журналистам.

Багаж военного аналитика также сняли с рейса, а его принудительно вывели из аэропорта. По словам Риттера, другой, дополнительной информации ему не предоставили.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Скотт Риттер впервые побывал в Луганске. Он был потрясён увиденным и заявил, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесёт правду о происходящем в Донбассе до земляков, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В январе Риттер во главе американской делегации посетил российский город Грозный. Первым пунктом визита стало посещение Риттером Российского университета спецназа. Затем гостей встретили в аэродинамическом комплексе. Делегация смогла пострелять из различных типов огнестрельного оружия. В завершении визита гости посетили крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман». Риттер остался впечатлён поездкой в Чечню.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Деловую программу разделили на четыре тематических трека: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в Петербургском международном экономическом форуме уже подтвердили 136 стран и территорий.

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме планируется 7 июня.