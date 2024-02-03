Луганск, 3 февраля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Американский военный эксперт, бывший разведчик корпуса морской пехоты Вооружённых сил США Скотт Риттер впервые побывал в Луганске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал главы Луганской Народной Республики Леонида Ивановича Пасечника

«Эксперт посетил дорогие нам мемориалы, в том числе Памятный знак погибшим детям Луганщины. С 2014 года 68 «ангелов Донбасса» погибли в результате украинской агрессии: при обстрелах, взрывах мин и снарядов. Самой младшей девочке было 28 дней от роду», — написал Пасечник.

Глава ЛНР пояснил, Риттер был потрясён увиденным и заявил, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесёт правду о происходящем в Донбассе до земляков.

«Риттер часто комментирует в медиа боевые действия в зоне СВО. Ему было важно своими глазами увидеть последствия обстрелов мирных городов украинскими неонацистами, которые с помощью поставленного западными хозяевами оружия убивают ни в чём не повинных людей», — говорится в сообщении Леонида Пасечника.

Он добавил, что всё больше журналистов из-за рубежа готовы честно говорить всему миру о том, что происходит в Донбассе, и о его развитии после воссоединения с Россией.

«Мы открыты к такому сотрудничеству и ждём в гости всех, для кого главные принципы в работе — объективность и честность», — подчеркнул глава.

Как передавало ИА Регнум, Скотт Риттер прогнозировал освобождение Одессы российскими военными. Он отмечал, что в том числе это необходимо из-за угрозы Крымскому полуострову со стороны ВСУ. Также американский военный эксперт заявлял, что Россия освободит ещё несколько подконтрольных киевскому режиму регионов — Харьковскую, Николаевскую и Днепропетровскую области.

Риттер отмечал, что украинская армия терпит полный крах на поле боя и скоро наступит момент, когда уже ничто не сможет остановить Вооружённые силы России. Он заявлял, что украинские военные могут завершить конфликт, выступив против Зеленского. По словам Риттера, если глава киевского режима будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, то ВСУ могут подняться и отстранить его от власти.

Американский военный эксперт и экс-разведчик Скотт Риттер неоднократно заявлял, что киевский режим является нацистским и его спонсируют США и страны ЕС.