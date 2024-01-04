Грозный, 5 января, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер во главе американской делегации посетил российский город Грозный. О его визите 5 января сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«В Грозный прибыла делегация во главе с американским военным экспертом, бывшим морпехом и разведчиком ВС США Скоттом Риттером», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

В международном аэропорту столицы Чечни делегацию встретил, а впоследствии и сопровождал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Первым пунктом визита стало посещение Риттером Российского университета спецназа. Затем гостей встретили в аэродинамическом комплексе. Делегация смогла пострелять из различных типов огнестрельного оружия. В завершении визита гости посетили крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман».

Риттер остался впечатлён поездкой в Чечню. На видео в канале Кадырова он отметил храбрость и целеустремлённость бойцов из Чечни. Риттер сказал, что счастлив не встретиться с ними в бою и не почувствовать на себе всех их качеств. Риттер выразил признательность за предоставленную возможность пообщаться с чеченскими бойцами и понаблюдать за их тренировками.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил восхищение терпением российского президента Владимира Путина, имея в виду провокации в отношении РФ со стороны США начиная с 2008 года.

В декабре 2023 года Скотт Риттер заявил, что на жизни россиян не отразилось экономическое давление Запада. Он рассказал, что побывал в таких российских городах, как Новосибирск, Ижевск, Екатеринбург. Жизнь там прекрасна, да и в целом у России дела идут очень хорошо, отметил военный.

По мнению Скотта Риттера, 2024 год станет последним для Владимира Зеленского в качестве главы киевского режима. Так он прокомментировал новогоднее поздравление украинского лидера.