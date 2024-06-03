Лондон, 3 июня, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Разрешение США наносить ВСУ удары вглубь России не изменит ход конфликта. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, прежде всего они, вероятно, чётко понимают, что обстрелы через границу в непосредственной близости от границы, где собраны российские войска и где находится военный пост, продолжаются уже год без какого-либо эффекта… Это соглашение, о котором было объявлено с таким восторгом, не изменит исход», — сказал он.

Крук назвал это очередным нарративным шоу, нацеленным на то, чтобы показать противостояние Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину. США проводят жёсткую политику в решающий до президентских выборов период, заключил бывший дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак на силы ВСУ. Речь идёт о районах, которые прилегают к Харьковской области. При этом действует запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России, уточнил он.

В Киеве убедили Вашингтон, что понимают указания по ограничениям на удары внутри России, подтвердил Кирби. Однако он не в курсе возможных дипломатических контактов с Москвой на тему решения США одобрить нанесение ограниченных ударов ВСУ американским оружием вблизи Харькова.

1 июня издание Politico сообщило, что официальные лица в Европе и Киеве обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить ВСУ атаковать всю территорию России. Зарубежное издание предположило, что решение американского лидера перейти черту в вопросе нанесения ударов по российской территории, вероятно, приведёт к оказанию на него давления пойти дальше.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчёркивал, что со стороны киевского режима уже были попытки атаковать Россию американским оружием. Он уточнил, что это демонстрирует степень вовлечённости Вашингтона в конфликт на Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 31 мая указала на то, что в странах, состоящих в НАТО, лгут, когда заявляют о запрете бить их оружием по российской территории. Она напомнила, как генсек НАТО Йенс Столтенберг уже признался, что Великобритания длительное время поставляла киевскому режиму ракеты Storm Shadow, не накладывая ограничений.