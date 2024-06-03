Вашингтон, 3 июня, 2024, 23:04 — ИА Регнум. В Киеве убедили Вашингтон, что понимают указания по ограничениям на удары внутри России, заявил 3 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

(сс) Ministry of Defense of Ukr

«Я готов подтвердить, что они понимают указания, которые им были даны», — сказал в ходе брифинга официальный представитель Белого дома.

Кирби добавил, что он не в курсе возможных дипломатических контактов с Россией на тему решения Вашингтона одобрить нанесение ограниченных ударов ВСУ американским оружием вблизи Харькова.

Как передавало ИА Регнум, США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак на силы ВСУ, подтвердил 3 июня Джон Кирби. Речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах. При этом остаётся в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России, подчеркнул он.

Разрешив ВСУ применять западное оружие для ударов по целям на территории России, Запад нарушил красные линии по Украине, заявил 3 июня президент Болгарии Румен Радев. Ещё одним пересечением красной линии он назвал отправку западных военных инструкторов на Украину. По его словам, это может привести к прямому столкновению войск России и НАТО.

Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без данных космической разведки, отметил 28 мая президент России Владимир Путин. Он отметил, что выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание способны лишь специалисты высокого класса на основании полученных разведданных. Представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют, делая подобные заявления, подчеркнул российский лидер.