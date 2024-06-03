София, 3 июня, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Разрешив ВСУ применять западное оружие для ударов по целям на территории России, Запад нарушил красные линии по Украине, заявил 3 июня президент Болгарии Румен Радев.

Администрация президента Республики Болгарии Румен Радев

Другим пересечением красной линии он назвал отправку западных военных инструкторов на Украину, отметив, что это может привести к прямому столкновению войск России и НАТО.

«До сих пор существовали две красные линии, которые сдерживали неконтролируемую эскалацию конфликта. С разрешением применять западное оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на самую линию фронта эти красные линии уже оказались нарушены», — цитирует Радева «Лента.Ru».

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя предоставленное США разрешение ВСУ наносить удары американским оружием по территории России, заявил, что Москва предостерегает Вашингтон от необдуманных шагов, последствия которых могут быть фатальными.

30 мая газета Politico написала, что президент США Джозеф Байден якобы втайне разрешил Украине наносить удары американским оружием по территории России, но только возле границ Харьковской области. Газета The New York Times в свою очередь отметила, что Пентагон начал разрабатывать точные рекомендации для Киева о том, куда могут наноситься удары оружием, полученным от Соединённых Штатов.

С заявлениями о разрешении ВСУ наносить удары по территории России выступили ранее и ряд политиков стран ЕС.

Президент России Владимир Путин 28 мая напомнил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности невозможно без космических средств разведки. Глава государства отметил, что представители стран НАТО, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о «праве» ВСУ использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

В тот же день Генштаб ВС РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные провели мероприятия по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.