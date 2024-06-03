Чувашия, 3 июня, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Прокуратура Чувашии проводит проверку в связи с появлением информации о том, что в одном из сёл республики перед сдачей ЕГЭ ученикам приходилось раздеваться до нижнего белья, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в своём Telegram-канале.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Перед проведением ЕГЭ в Яльчикской средней школе Чувашской Республики при осуществлении мероприятий, связанных с пропуском обучающихся в здание, уполномоченными лицами выполнялись контрольные функции, направленные на пресечение проноса запрещённых предметов в учреждение образования. Согласно публикации в сети Интернет, сотрудниками пункта проведения экзамена допущены нарушения», — сказано в сообщении.

В связи с этим, отмечается в публикации, организована проверка исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения, запрошены документы, проводится опрос сотрудников школы.

В Telegram-каналах распространилась информация о том, что в одной из школ Яльчикского округа перед допуском в помещение, где проходил экзамен, школьниц якобы проверяли вплоть до нижнего белья.

Как передавало ИА Регнум, 29 мая стало известно о жалобах школьников на слишком тщательный досмотр на входе в воронежскую школу перед экзаменом. В Сеть выложили запись с видеокамеры, установленной возле рамки металлоискателя, как одна из учениц задирает одежду перед проверяющим. Местные СМИ сообщили, что ученицы жаловались на то, что их заставляли снимать бюстгальтеры, если не получалось найти причину, почему рамка срабатывала. Подросток рассказал, что ему пришлось при всех снять брюки.

Одна из выпускниц сообщила ИА Регнум, что металлоискатель сломался и начал срабатывать на всех, хотя до этого через него даже проносили телефоны. Она также сообщила, что при прохождении досмотра её подруги металлоискатель сработал на пуговицу, после чего охранник оттянул ей пояс брюк и посмотрел, что под ними.

Следователи СУ СК по Воронежской области начали расследование в связи с жалобами. Министерство образования Воронежской области 29 мая заявило, что не выявило нарушений при досмотре учащихся перед ЕГЭ. По мнению ведомства, охранник не превышал должностных инструкций.