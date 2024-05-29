Воронеж, 29 мая, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Министерство образования Воронежской области не выявило нарушений при досмотре школьников перед проведением единого госэкзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Служебное расследование провели в школе № 62, где ученики пожаловались на то, что их заставляли снимать предметы одежды, в том числе нижнее бельё, чтобы пройти на экзамен.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Представитель охранной организации выполнял действия согласно инструкции, нарушений этических норм не наблюдается», — сообщил представитель областного правительства.

По его словам, рабочая группа государственной экзаменационной комиссии просмотрела около шести часов записи камер, в том числе с камеры, расположенной рядом с металлодетектором, через который проходили дети.

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«На камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов пункта проведения экзамена к выпускникам. Осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился корректно, с привлечением охранника женского пола», — пояснили в облправительстве.

Власти добавили, что после того как несколько школьниц прошли через рамку металлодетектора, устройство издало звук. Учащимся предложили сдать запрещённые на экзамене вещи, что они и сделали.

Также власти отметили, что не зафиксировали конфликтных ситуаций при входе в пункт проведения экзамена. К 9:50 все участники разместились в аудиториях.

Кроме того, апелляций на нарушение порядка участниками экзамена не поступало, акты о досрочном завершении испытаний не составлялись.

Власти ранее подчеркнули, что экзаменационная кампания проходит в условиях особого внимания к мерам безопасности. Комментируя ситуацию и кадры с камер видеонаблюдения, журналист, член Совета по правам человека при президенте РФ и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова задалась вопросом, что же воронежские власти понимают под «этикой», если не усмотрели в произошедшем никаких этических нарушений.

Главред агентства посетовала, что такого же рвения в обеспечении мер безопасности власти не проявили в Брянске, когда ученица пронесла в школу ружьё и устроила стрельбу. Ахмедова напомнила, что школа — это не только ЕГЭ, но ещё и воспитание ― нравственное, духовное, ценностное. Подобные случаи, когда в школьниках изначально видят нарушителей, обыскивают, как в тюрьме, когда школа учит ребёнка тому, что доверять ему можно только, если он снимет в себя всю одежду, включая бельё, недопустимы, подчеркнула главред ИА Регнум.

«Очень деструктивный пример. Школе за воспитание достойной личности — минус 2. Министерству, похоже, тоже», ― написала Ахмедова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, воронежские ученики пожаловались, что перед сдачей единого госэкзамена из-за срабатывания металлодетектора их заставили снимать предметы одежды, в том числе нижнее бельё. Жалобы со стороны школьников на процесс допуска к сдаче ЕГЭ начали появляться в Сети 28 мая.

Один из выпускников рассказал, что его вынудили снять брюки и ему пришлось стоять при людях в трусах. Местные СМИ сообщили, что подобные жалобы поступили и от учениц. По словам школьниц, некоторых их них заставили снять бюстгальтеры после того, как металлоискатель начал «пищать».