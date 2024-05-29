Воронеж, 29 мая, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Воронежские ученики пожаловались, что перед сдачей единого госэкзамена их заставили снимать предметы одежды, в том числе нижнее бельё. Об этом 29 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Жалобы со стороны школьников на процесс допуска к сдаче ЕГЭ начали появляться в Сети. Подростки рассказали, что им приходилось снимать одежду из-за срабатывания металлодетектора на входе. При этом в ряде случаев они уверяли, что никакого металла в вещах не было.

Один из выпускников рассказал, что его вынудили снять брюки. По словам школьника, с собой на экзамен он ничего не брал, ни телефон, ни шпаргалки, так как хорошо подготовился.

«Я первым проходил через металлоискатель, и у меня он запищал. У меня ничего металлического на брюках не было: ни пуговиц, ни ремня. Но меня заставили снять брюки. И я в трусах среди людей ходил», ― рассказал телеканалу подросток.

Местные СМИ сообщили, что подобные жалобы поступили и от учениц. По словам школьниц, некоторых их них заставили снять бюстгальтеры после того, как металлоискатель начал «пищать».

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В правительстве региона заявили, что им известно об этом инциденте. В ближайшее время будут изучены записи с камер видеонаблюдения в пункте проведения экзамена.

«Ситуацию изучают в министерстве образования Воронежской области. Запрошены записи с камер видеонаблюдения», ― отметил представитель ведомства.

Он добавил, что на основе полученной информации сделают выводы об обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена.

В минобразования сообщили, что 28 мая в Воронежской области состоялся самый массовый экзамен ― ЕГЭ по русскому языку сдавали более 9 тысяч выпускников. В этот день в регионе действовали 62 пункта проведения экзамена, а также 16 пунктов «на дому».

Как сообщало ИА Регнум, согласно утверждённому новому расписанию ЕГЭ-2024 с учётом возможности пересдать один предмет до конца приёмной кампании, 4 июля пройдут пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам.

Пересдачи по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам состоятся 5 июля.

Остальные экзамены пройдут в ранее утверждённые в 2023 году даты: 23 мая — география, литература и химия, 28 мая — русский язык, 31 мая — математика базового и профильного уровней, 4 июня — обществознание.