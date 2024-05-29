Воронеж, 29 мая, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Одна из школьниц рассказала ИА Регнум, что «тщательный» досмотр вплоть до нижнего белья перед проведением единого госэкзамена (ЕГЭ) в школе № 62 в Воронеже — это ещё не все «неудобства». По словам ученицы, при подготовке к экзамену в учебном заведении сняли двери с женского туалета, а в мужском установили камеры.

Кадр из видео

29 мая появилась видеозапись с камер видеонаблюдения в школе № 62 в Воронеже. На кадры попала подготовка к проведению единого госэкзамена (ЕГЭ) по русскому языку: на входе в школу детей тщательно досматривали, а некоторых учениц даже заставляли снимать одежду и демонстрировать нижнее бельё. Школьники пожаловались на такое обращение, а министерство образования Воронежской области быстро отчиталось, что сотрудник пункта приёма экзаменов действовал в рамках своих обязанностей и без нарушений. ИА Регнум поговорило с одной из учениц, которая вместе с подругой прошла детальный осмотр.

«Я из другой школы пришла сдавать экзамен в 62-ю. Я заходила в начале, и у меня ничего не пищало, хотя и в ушах, и на лице пирсинг. Но потом металлодетектор сломался, и он стал на всех реагировать. У последних 20 человек — на всё пищало. А в самом начале и телефоны проносили спокойно. Он сломался и стал на каждого человека срабатывать. На косточки из лифа, на пирсинг, на пуговицы и на брекеты, он пищать не должен на такие вещи. Тот парень, которого вы видите на видео, — просто охранник. Моя одноклассница сказала, что у неё была металлическая пуговица, и она запищала на металлодетекторе. Этот парень оттянул ей пояс брюк и посмотрел, что под ними», — объясняет школьница.

Девушка сообщила журналистам, что инцидентом с металлоискателем и странным поведением охранника ситуация не ограничилась. В школе были приняты и другие «меры безопасности».

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«Была полная неразбериха. Трогали и ощупывали девочек на входе в том числе и взрослые мужчины. Там была и женщина, но её не хватало на всех девочек, медсёстры тоже стояли на входе, но они только мерили температуру. Была девушка-полицейский, но она, видимо, просто охраной порядка занималась. Когда металлодетектор сломался и начал пищать, учителя вывели девочек во двор, где нет камер. А потом заставили их снять лифы, про трусы ничего не знаю. А потом пускали обратно без лифчиков, но проверяющие, в том числе и охранник, осматривали бюстгальтеры и отдали их обратно. Потом лифчик можно было пронести только в руках. Моя одноклассница после такого досмотра прибежала красная от стыда ко мне и попросила помочь застегнуть её лифчик», — вспоминает девочка.

С туалетами в школе оказались тоже проблемы. Школьница рассказала, что не ожидала такого, придя на экзамен.

«В женском туалете не оказалось дверей, их сняли, а внутри была сильная вонь. Все терпели, лишь бы туда лишний раз не заходить. Парни говорят, что в мужском туалете вообще оказались установлены камеры. 31 числа у нас следующий экзамен по математике, после такого страшно туда идти. Лучше без лифчика туда идти, чем с такой проверкой. Но вообще нас за людей не считают будто, очень жаль. Слышала, что после этого скандала к нам могут приехать из федерального Министерства образования с проверкой», — говорит ученица.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи начали проверку по факту досмотров детей в школе в Воронеже перед сдачей ЕГЭ.

Как отметила член СПЧ, журналист и главный редактор Марина Ахмедова, комментируя скандальную ситуацию, лучше уж пусть ребёнок воспользуется шпаргалкой и сдаст этот экзамен, чем запомнит, что в школе ему не доверяют и обыскивают, как в тюрьме. Она напомнила, что школа — это не только ЕГЭ, но и место, где формируется воспитание и нравственные ценности. Подобные примеры не могут воспитать достойную личность, добавила Ахмедова.

Главный редактор агентства также выразила удивление по поводу утверждения министерства образования Воронежской области о соответствии проверки этическим нормам. В качестве опровержения она привела видеозапись, на которой видно, как при досмотре одной из учениц пришлось поднять толстовку, частично оголив тело. Вызывает вопросы, что у минобразования входит в понятие «этика», отметила Ахмедова.