Москва, 3 июня, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки ВС РФ в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и теробороны в районах населённых пунктов Новый и Константиновка (ДНР), сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

ВСУ потеряли более 310 военных, два склада боеприпасов и несколько единиц техники, отметил Конашенков.

«Противник потерял более 310 военнослужащих, а также восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б», 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-миллиметровая гаубица Д-30 и два 105-миллиметровых орудия М119 производства США. Также уничтожено два полевых склада боеприпасов ВСУ», — отметил официальный представитель Минобороны.

Также 3 июня Конашенков сообщил, что группировка ВС РФ «Север» продвигается вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, отразив четыре контратаки ВСУ. Западная группировка заняла более выгодные рубежи. Средства ПВО РФ за сутки сбили 67 беспилотников противника, ракеты «Нептун» и Patriot, а также четыре бомбы Hammer.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня официальный представитель Минобороны отмечал, что ВСУ за минувшие сутки потеряли в боях с Южной группировкой ВС РФ до 660 бойцов. Кроме того, украинская армия лишилась двух боевых машин пехоты, восьми автомобилей, двух гаубиц Д-20 и буксируемой гаубицы «Мста-Б», орудия М119, гаубицы L-119 и станции радиоэлектронной борьбы «Нота».