Москва, 3 июня, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, ВСУ в зоне её ответственности потеряли до 435 военных, сообщил 3 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Загоруйковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР)», — рассказал он.

Кроме того, в районах населённых пунктов Червоная Диброва в ЛНР и Григоровка в ДНР отражены три контратаки штурмовых групп противника.

По словам официального представителя российского военного ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 435 военнослужащих, два бронетранспортёра и четыре автомобиля. Также в ходе контрабатарейной борьбы российские бойцы поразили три 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 105-миллиметровое орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее командир расчёта самоходной гаубицы «Мста-С» с позывным Буран сообщил, что российские военные на купянском направлении в зоне проведения спецоперации уничтожили миномётный расчёт ВСУ, мешавший пехоте продвигаться дальше. Он уточнил, что миномёт украинской армии артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали из гаубицы со второго выстрела.

1 июня Конашенков информировал, что за сутки подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах Новоегоровки в Харьковской области, Серебрянки и Григоровки в ДНР и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).