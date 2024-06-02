Берлин, 2 июня, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии отказались участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, поскольку там не будет представлена позиция России, сообщило 2 июня сообщило немецкое агентство DPA, ссылаясь на дипломатические источники в Эр-Рияде.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, глава киевского режима Владимир Зеленский планировал посетить Саудовскую Аравию 1 июня, чтобы там на встрече с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заручиться его поддержкой. Теперь визит отложили, теперь он будет возможен только после конференции.

Официальных подтверждений, что Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите в Швейцарии, пока нет.

Конференцию по Украине запланировали на 15–16 июня. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом для этого назвали то, что представители российского руководства якобы отказываются от переговоров. Вместе с тем министерство заявило, что считает немыслимым мирный процесс на Украине без участия Москвы.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 31 мая заявил, что Китай не примет участие в саммите в Швеции, инициированном Киевом. Пекин отметил, что повестка конференции сильно расходится с позицией КНР и ожиданиями мирового сообщества. Китайская сторона также считает, что её позицию не учтут на том мероприятии.

Агентство Bloomberg 24 мая сообщило, что президент США Джо Байден не поедет на конференцию в Швейцарии, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии. Также в саммите не собирается участвовать и американский вице-президент Камала Харрис.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.

Глава МИД России Сергей Лавров 18 мая назвал бесперспективной конференцию по Украине в Швейцарии. Он также заявил, что организаторы мероприятия занимаются «чепухой», хотя понимают это. По мнению министра, главная задача этого саммита — настроить против РФ как можно больше стран.