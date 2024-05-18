Москва, 18 мая, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Инициированная Киевом так называемая мирная конференция в Швейцарии бесперспективна с точки зрения урегулирования украинского кризиса. Организаторы мероприятия занимаются сейчас откровенной чепухой, заявил 18 мая глава МИД России Сергей Лавров.

Владимир Гердо/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как, в общем-то, взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы», — заявил Лавров, выступая на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Глава российской дипломатии выразил уверенность в том, что организаторы мероприятия понимают это. Они не ставят перед собой цель достичь мира на Украине. Задача в другом — настроить против России как можно больше стран, а затем совершать дальнейшие, уже материальные враждебные шаги.

Лавров подчеркнул, что всё это понимают страны Глобального Юга.

Нежелание Запада к серьёзному разговору подтверждается тем, что НАТО поставляет на Украину дальнобойные оружие. Лавров подчеркнул, что Россия отстоит свои интересы и на западном, и на европейском направлениях. Это понимают все страны.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая президенты двух стран, Бразилии и ЮАР, которых пригласили на конференцию в Швейцарии по Украине, Лула да Силва и Сирил Рамафоса, отказались ехать на саммит. В ЮАР объяснили, что президенту некогда ехать, поскольку он готовится к выборам. Да Силва заявил, что без России эти переговоры бессмысленны.

Конференция по Украине будет проходить в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Президент Швейцарии Виола Амхерд 5 мая сообщила, что в Швейцарию пригласили лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.

Накануне, 17 мая, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что планы президента Джо Байдена насчёт поездки в Бюргеншток пока не ясны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бесперспективным саммит по Украине в Швейцарии. На этом мероприятии не будет серьёзных попыток найти путь к урегулированию украинского кризиса.