Сеул, 2 июня, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Южная Корея пообещала КНДР «невыносимый» ответ на отправку воздушных шаров с мусором. Об этом, как сообщило 2 июня агентство Yonhap, заявил начальник управления национальной безопасности президентской администрации Южной Кореи Чан Хо Чжин.

AP/TASS

«Сеул предпримет «меры, которые будет сложно вынести», — заявил он, добавив, что примет меры против подлой провокации КНДР.

Совет национальной безопасности Южной Кореи в ответ на запуски КНДР воздушных шаров с мусором не исключил установку около 40 громкоговорителей на границе с Северной Кореей для вещания южнокорейской политической пропаганды.

«Мы не исключаем возобновления вещания по громкоговорителям и, конечно, предпримем необходимые шаги для этого», — заявил высокопоставленный чиновник в президентской канцелярии на условиях анонимности.

Вещание южнокорейской пропаганды по громкоговорителям на границе с КНДР началось в 1963 году. Затем в 2004 году эту меру отменили в соответствии с военным соглашением, которое заключили две страны. В 2010 году вещание также включали в ответ на ряд провокаций Северной Кореи. Ранее 40 громкоговорителей были стационарными и располагались в десяти районах на границе с КНДР. В 2018 году их демонтировали и убрали на склад.

По данным агентства, речь идёт о громкоговорителях с мощными динамиками, способными доносить информацию на расстояние от 10 до 30 км.

Как сообщало ИА Регнум, КНДР 2 июня отправила порядка 600 воздушных шаров с мусором и навозом на территорию Южной Кореи. В мешках, в частности, были окурки и пластиковые бутылки. По данным южнокорейских военных, шары упали в Сеуле и ближайших провинциях. При этом сообщалось, что от 20 до 50 воздушных шаров в час перемещаются по воздуху и падают на территории Южной Кореи.

Это не первый раз, когда КНДР направляет воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи. Так, 28 мая КНДР отправила в Южную Корею более 150 воздушных шаров с мусором. Один из шаров 30 мая прилетел на крышу посольства Японии в Сеуле. КНДР повторила эту акцию 1 июня.