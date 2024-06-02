Париж, 2 июня, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Утром 1 июня около Эйфелевой башни разместили пять пустых гробов в натуральную величину, покрытых флагами Франции. На размещённых рядом плакатах говорилось, что это французские солдаты, погибшие на Украине, сообщила газета Le Figaro.

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По информации издания, пять пустых гробов, покрытых французскими флагами и плакатом с надписью «Французские солдаты, погибшие на Украине», установили рядом с башней со стороны Сены.

Источник в полиции сообщил, что удалось задержать водителя фургона, в котором перевозили гробы, а также ещё двоих активистов, которые планировали добраться до Германии на автобусе. Задержанные оказались уроженцами Болгарии, Украины и Германии, отметило издание.

Как указывает газета, парижская прокуратура возбудила уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, французская газета Le Monde 30 мая заявила о планах президента страны Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По информации издания, Париж ищет страны, желающие участвовать «в обучении» бойцов ВСУ на украинской территории. Сообщалось, что на первом этапе планируется отправить на Украину несколько десятков военных специалистов.

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо 31 мая заявил, что Макрон фактически объявит о вступлении Парижа в войну против России, если у него получится создать коалицию западных инструкторов для их отправки на Украину. По словам Филиппо, о создании коалиции Макрон объявит 6 июня в присутствии главы киевского режима Владимира Зеленского. Лидер партии призвал Париж прекратить поставки оружия для ВСУ и возобновить диалог с Россией.

31 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что первая группа французских военных инструкторов уже направляется на Украину.

Президент России Владимир Путин 28 мая назвал возможный ввод западных войск на Украину ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства также заявил, что западные инструкторы под видом наёмников обслуживают западные вооружения на Украине. Российской стороне известно о том, что в зоне украинского конфликта на стороне Киева воюют западные наёмники, потери которых Западу всё труднее скрывать, добавил Путин.

20 мая официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что некоторые страны уже получают своих обучающих обратно, но не объявляют об этом открыто.