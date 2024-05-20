Москва, 20 мая, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Некоторые страны НАТО уже получают обратно тех, кто был направлен на Украину якобы для обучения ВСУ. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 20 мая в Telegram-канале, комментируя слова премьер-министра Эстонии Каи Каллаc о присутствии в зоне конфликта военных из западных стран.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом», — написала Захарова.

Дипломат выразила надежду, что эстонский премьер позже поделится подробностями о происходящем с иностранцами на Украине.

Ранее в интервью газете Financial Times Каллас заявила, что потери среди иностранных инструкторов, отправленных на Украину, не приведут к войне между Россией и НАТО. Она отметила, что пятая статья устава альянса, предусматривающая ответ в случае нападения на одного их участников, в данном случае работать не будет. Поэтому страны, чьи инструкторы обучают украинцев на поле боя, делают это на свой страх и риск.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что острая фаза внешнеполитического противостояния России и Запада находится в полном разгаре. Он напомнил о недавних заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД Британии Дэвида Кемерона, главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля и других политиков о неизбежной войне с Россией.

Газета Politico 16 мая сообщила, что страны НАТО пока не планируют отправлять военных на Украину, но в будущем могут это сделать для обучения бойцов ВСУ. Отмечалось, что из-за недостатка личного состава в ВСУ украинские чиновники обратились к США и НАТО с просьбой помочь обучить около 150 тыс. новобранцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд заявлений о возможности отправки западными странами войск на Украину. В том числе 2 мая он не исключил, что направит туда французские войска, если российская армия прорвёт оборону ВСУ.

Президент России Владимир Путин предостерёг страны НАТО от отправки войск на Украину и подчеркнул, что последствия для интервентов будут трагичными. Кроме того, прямое участие стран Североатлантического альянса в конфликте может спровоцировать ядерную войну, отметил он.

6 мая ракетные соединения Южного военного округа Вооружённых сил России провели учения, отрабатывая применение нестратегического оружия. Минобороны объявило, что учения в том числе проводят в качестве ответа на провокационные заявления западных официальных лиц.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что Вашингтон не намерен направлять на Украину как свои войска, так и инструкторов для обучения украинских военных.