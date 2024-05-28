Ташкент, 28 мая, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Российской стороне известно о том, что в зоне украинского конфликта на стороне Киева воюют западные наёмники, потери которых Западу всё труднее скрывать. Об этом 28 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

РИА Новости/Виктор Антонюк

«Что касается того, что на Украине могут быть или есть наёмники, да мы об этом знаем хорошо. Здесь ничего нового нет», — сказал он.

Президент отметил, что наёмники, несмотря на заявления украинских военных, давно принимают участие в конфликте на стороне ВСУ и в эфире часто слышна английская, французская и польская речь.

Глава государства уточнил, что под видом наёмников на стороне Киева находятся и военные инструкторы, в том числе обслуживающие и управляющие высокоточным оружием большой дальности.

«Вот и всё. Они есть, и несут потери. Может быть, такое заявление связано с тем, что им, видимо, всё труднее и труднее скрывать эти потери», — пояснил Путин.

Он также отметил, что в последнее время на Западе много говорится о направлении на Украину иностранных военных контингентов, в том числе и из Польши.

«Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда», — добавил президент, назвав это очевидной вещью.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая издание Business Insider написало, что командование ВСУ использует иностранных наёмников в качестве расходного материал, даже в большей степени, чем украинских бойцов. Один из них рассказал изданию, что подразделения ВСУ, включая наёмнические, недостаточно подготовлены и оснащены для боевых действий.

Министерство обороны России неоднократно сообщало о поражении пунктов дислокации и мест временного размещения иностранных наёмников ВСУ. Так, 28 апреля официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил о нанесении ударов по местам размещения иностранных наёмников украинской армии.

В Минобороны в конце марта сообщили, что в зоне украинского конфликта погибли почти 6 тыс. иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Уточнялось, что больше всего в их числе оказалось граждан Польши.