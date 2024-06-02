Вильнюс, 2 июня, 2024, 15:28 — ИА Регнум. На данный момент Украина в худшем положении, чем годом ранее. Об этом 2 июня заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если оглянуться на год назад, то сегодня Украина находится в худшем положении, чем раньше — несмотря на то, что мы, на Западе, произносим много сильных речей», — сказал он.

В связи с этим глава литовского МИД призвал Запад подумать об «ответном ударе» по России.

По утверждению Ландсбергиса, появление войск НАТО в зоне украинского конфликта якобы не станет втягиванием альянса в прямой конфликт с Россией, так как, по его утверждению, это решение будет принято не всеми государствами — участниками блока, а лишь «определёнными странами».

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры государств Запада обсуждали возможность отправки своих войск в зону конфликта на Украине, однако страны не пришли к консенсусу по этому вопросу. При этом 2 мая он не исключил возможности рассмотрения вопроса об отправке французских войск в зону конфликта при прорыве линии фронта и по просьбе Киева.

Отставной немецкий полковник Ральф Тиле отметил, что любой вариант задействования военных контингентов стран Запада сделает их стороной конфликта. Он подчеркнул, что этого, к примеру, не хочет большая часть жителей ФРГ.

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо 31 мая рассказал, что Макрон фактически объявит о вступлении Парижа в войну против России, если сумеет сколотить коалицию западных инструкторов для их отправки в зону украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 28 мая назвал возможный ввод западных войск на Украину ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Он уточнил, что инструкторы из стран Запада уже занимаются обслуживанием западных вооружений ВСУ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 мая заявил, что НАТО уже находится в прямой конфронтации с Россией. Представитель Кремля подчеркнул, что альянс в данный момент фактически напрямую вовлечён в украинский конфликт.