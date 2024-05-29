Берлин, 29 мая, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Любой из вариантов использования войск Запада в украинском конфликте обернётся тем, что он станет одной из сторон конфликта. Такое мнение 29 мая высказал немецкий полковник в отставке Ральф Тиле в статье для издания Focus.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Тиле, в данный момент ведутся обсуждения возможности подготовки украинских бойцов западными инструкторами прямо на контролируемой Киевом территории, а также обеспечения партнёрами Украины противовоздушной обороны в западной части страны.

Эксперт уточнил, что в практическом смысле задействование войск Запада в конфликте на Украине означало бы взятие ими на себя ключевых задач ВСУ и сделало бы их мишенью для атак российских военных.

«Это стало бы началом прямого участия Запада в конфликте — участия, которого не хочет, например, большинство граждан Германии», — написал он, отметив, что всё это, по его мнению, может стать причиной мировой войны.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 мая назвал ввод войск Запада в зону конфликта на Украине ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства также уточнил, что в случае отправки на Украину иностранный контингент попадёт в зону поражения Вооружённых сил России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 27 мая заявил, что сейчас НАТО фактически напрямую вовлечено в украинский конфликт. Представитель Кремля добавил, что альянс также уже находится в прямой конфронтации с Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 мая отметил, что Запад не сможет незаметно пересечь последнюю границу, отделяющую его от полномасштабного конфликта с Россией. Глава МИД отметил, что за такими действиями западных стран видна безысходность, так как они не могут добиться ослабления или даже расчленения России другими действиями.