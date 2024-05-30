Вашингтон, 30 мая, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Военным Украины уже в скором времени придётся сделать непростой выбор, так как ВС России имеют абсолютное преимущество перед ВСУ в украинском конфликте. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judghing Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM

Риттер подчеркнул, что перед украинскими военнослужащими вскоре встанет проблема выбора. Военным придётся либо спасать Украину, а для этого нужно свергнуть главу киевского режима Владимира Зеленского, либо последовать за украинским лидером прямиком в ад.

«Непременно наступит переломный момент, когда украинские военные поймут, что всё потеряно, и им придется принять решение — либо последовать за Зеленским в ад, либо попытаться отстранить его от власти и спасти то, что еще осталось от Украины», — пояснил Риттер.

По мнению экс-разведчика, Зеленский еще какое-то время продолжит управлять страной, но лишь до тех пор, пока в этом заинтересованы США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, Вооружённые силы России добьются поставленной в рамках специальной военной операции цели по демилитаризации Украины в обозримом будущем.

Эксперт пояснил, что Россия на данный момент находится на том этапе, когда осознаёт своё стратегическое преимущество и наращивает давление, не подвергая свои вооружённые силы излишней опасности. В это же время обречённые на провал ВСУ продолжат свой распад.