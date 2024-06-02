Киев, 2 июня, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Командиров Вооружённых сил Украины (ВСУ) не устроило качество подготовки новобранцев, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на заместитель командира батальона из 93-й механизированной бригады с позывным Шмидт.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас были ребята, которые даже не знали, как разбирать и собирать оружие», — прицитировала газета 28-летнего военного.

По словам военного, командованию приходится тратить много времени на базовую подготовку бойцов. Его подчинённые на момент беседы находились возле города Часов Яр, где российские войска продвигаются вперёд. Шмидт подчеркнул, что, если под городом произойдёт прорыв, а новобранцы из пехоты не будут иметь необходимых навыков, они погибнут.

Авторы статьи отмечают, что принятый этой весной закон об усилении мобилизации не поможет Киеву, если на фоне продвижения Вооружённых сил России украинские военные будут заняты подготовкой новичков.

Как сообщало ИА Регнум, новый закон о мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предусматривает отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, закон вводит многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

В результате его принятия сотрудники ТЦК всё чаще мобилизуют людей, невзирая на их состояние и возможные болезни. 1 июня стало известно, что в Одессе военно-врачебная комиссия признала годным к службе в ВСУ мужчину с олигофренией и пороком сердца. По информации местных СМИ, мужчина прошёл военно-врачебную комиссию за 30 минут, после чего его признали годным к военной службе в ВСУ. При этом отмечается, что на диагноз никто из медиков внимание не обратил.

Ранее, 23 мая, военнообязанный умер после резкого ухудшения самочувствия в одном из центров комплектования в Закарпатской области Украины. Отмечается, что военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе. Ему стало плохо, когда он находился в ТЦК. Мужчине оказали первую помощь и вызвали врачей, но те лишь констатировали смерть.

1 июня власти Украины также решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал это решение абсолютно безумным. По его словам, мобилизация сотрудников ГСЧС ― это бессмыслица, так как за этих людей никто не сможет выполнять опасную работу.

В МИД России новый закон о мобилизации на Украине назвали актом геноцида. Он коснулся миллионов людей, которые в одночасье стали расходным материалом, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она сравнила методы киевского режима с теми, что применяло руководство нацистской Германии.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что киевский режим понизил призывной возраст мобилизации на Украине, а также принял ряд других непопулярных законов по указанию своих хозяев. Глава государства не исключил, что вскоре планку могут опустить до 23 или 18 лет. После таких решений хозяева Украины легко сменят непопулярное действующее руководство страны, добавил Путин.