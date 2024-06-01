Одесса, Украина, 1 июня, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе признали годным к службе в Вооружённых силах Украины (ВСУ) мужчину с олигофренией (умственная отсталость) и пороком сердца, сообщает украинское издание «Страна. ua».

Global Look Press

По информации издания, мужчина прошёл военно-врачебную комиссию за 30 минут, после чего его признали годным к военной службе в ВСУ. При этом отмечается, что на диагноз никто из медиков внимание не обратил.

«Никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз мужчины, ни представителям Киевского РТЦК и СП города Одессы, ни членам военно-врачебной комиссии представлено не было», — заявили в Одесском областном ТЦК.

Там добавили, что молодой человек прошёл комиссию в установленном порядке и был признан годным к службе. Все процедуры проходили согласно закону, регулирующему проведение медосмотра во время мобилизации.

На Украине сотрудники ТЦК всё чаще мобилизуют людей, невзирая на их состояние и возможные болезни. Как сообщало ИА Регнум, 23 мая военнообязанный умер после резкого ухудшения самочувствия в одном из центров комплектования в Закарпатской области Украины. Отмечается, что военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе. Ему стало плохо, когда он находился в ТЦК. Мужчине оказали первую помощь и вызвали врачей, но те лишь констатировали смерть.

Издание «Страна. ua» сообщало, что ещё один мобилизованный умер в Черновицкой области после того, как его задержали на улице и несколько дней удерживали в ТЦК. По словам сестры погибшего, мужчина страдал эпилепсией, но подтвердить это документами не мог. Его доставили в больницу, где 15 мая он скончался. Причиной смерти назвали отёк головного мозга, идёт досудебное расследование.

7 мая в Днепропетровской области 44-летний военнообязанный умер в одном из военкоматов якобы после эпилептического приступа. Мужчина готовился к отправке в учебный центр. Родственники мобилизованного считают, что его избили сотрудники ТЦК.

26 мая стало известно, что из получивших повестку украинцев в ТЦК приходят только два процента. Массовая рассылка повесток началась после принятия на Украине нового закона о мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Документ предусматривает отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, закон вводит многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчёркивал, что закон фактически лишил украинских мужчин призывного возраста всех прав. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, закон о мобилизации является актом геноцида украинцев.