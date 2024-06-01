Киев, 1 июня, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом говорится в петиции, опубликованной на сайте президента страны, которую за сутки подписали уже более 20 тысяч человек.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

«Обращаемся к вам по причине снятия брони и мобилизации спасателей, личного состава пожарной охраны, чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. На данный момент бронь с части бойцов снята», ― указали авторы обращения.

Они призвали главу киевского режима Владимира Зеленского вернуть бронь от мобилизации пожарным и спасателям.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал это решение абсолютно безумным. По его словам, мобилизация сотрудников ГСЧС ― это бессмыслица.

«Кто будет делать их работу? Кто приедет на вызов? Кто будет тушить пожары?» ― написал парламентарий в Trelegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая на Украине вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию. Документ предполагает в том числе отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Закон также вводит многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва.

В день вступления в силу этого закона улицы городов на контролируемой Киевом территории опустели. Кроме того, кратно участились попытки мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию страны. 22 мая появилась информация о том, что в Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам ТЦК. Участники протестов заявили, что военкоматы забрали всех мужчин, из-за чего в стране некому работать.

Сотрудник районного ТЦК во Львове Владимир Гренюх 26 мая заявил, что только 2% из всех тех, кто получил повестку, приходят в военкоматы. Он также назвал правильным ужесточение мер по мобилизации на Украине.

Кроме того, 4 мая на Украине начал действовать приказ минобороны, который позволяет призывать в ВСУ носителей ВИЧ, лиц с онкологическими заболеваниями и психическими отклонениями. Кроме того, министерство отменило понятие «ограниченно годный» для призывников. Всех, кто ранее получил эту категорию, обязали заново пройти медкомиссию.

Также минюст Украины не исключил мобилизацию в ВСУ женщин-заключённых. Глава ведомства Денис Малюська заявил, что законодательство Украины не содержит ограничений по этому вопросу. Он добавил, что власти теоретически допускают такую возможность.

В МИД России новый закон о мобилизации на Украине назвали актом геноцида. Он коснулся миллионов людей, которые в одночасье стали расходным материалом, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она сравнила методы киевского режима с теми, что применяло руководство нацистской Германии.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчёркивал, что закон фактически лишил украинских мужчин призывного возраста всех прав.

Президент России Владимир Путин 28 мая заявил, что киевский режим понизил призывной возраст мобилизации на Украине, а также принял ряд других непопулярных законов по указанию своих хозяев. Глава государства не исключил, что вскоре планку могут опустить до 23 или 18 лет. После таких решений хозяева Украины легко сменят непопулярное действующее руководство страны, добавил Путин.