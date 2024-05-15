Москва, 15 мая, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Вскоре на Украине вступит в силу страшный и преступный закон о мобилизации, который фактически является актом геноцида украинцев, заявила 15 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Речь идёт о миллионах людей, ставших в одночасье, благодаря росчерку пера главаря этой самой киевской банды, расходным материалом», — сказала она.

Захарова сравнила методы киевского режима с теми, что применяло руководство нацистской Германии. Она заявила, что Запад никак это не осуждает, а США и Канада даже финансируют неонацизм на Украине. Всё это подтверждает важность поставленных целей по демилитаризации и денацификации Украины, и все задачи СВО будут выполнены, подчеркнула представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступит в силу 18 мая. Закон вводит более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешает заочное вручение повестки в военкомат, обязывает мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет.

С 4 мая на Украине вступил в силу приказ Минобороны, который исключает ряд заболеваний из списка болезней, при которых ранее мужчина считался непригодным для службы в армии. Теперь призывать в ВСУ разрешают онкобольных, лиц с психическими заболеваниями и носителей ВИЧ.