Ташкент, 28 мая, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Киевский режим понизил призывной возраст мобилизации на Украине, а также принял ряд других непопулярных законов по указанию своих хозяев, заявил президент России Владимир Путин 28 мая на пресс-конференции в Ташкенте по итогам визита в Узбекистан.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com

«Может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, а они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений, в том числе и принятия ещё одного решения по дальнейшему понижению призывного возраста», — сказал он.

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Путин напомнил, что киевский режим понизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Он не исключил, что вскоре планку могут опустить до 23 или 18 лет. После таких решений хозяева Украины легко сменят непопулярное действующее руководство страны, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 4 апреля подписал закон о снижении возраста мобилизации до 25 лет. 16 апреля он утвердил закон об ужесточении мер мобилизации, в том числе наказаний за уклонение от службы в армии. Он вступил в силу 18 мая.

4 мая на Украине начал действовать приказ минобороны, который позволяет призывать в ВСУ носителей ВИЧ, лиц с онкологическими заболеваниями и психическими отклонениями. Кроме того, министерство отменило понятие «ограниченно годный» для призывников. Всех, кто ранее получил эту категорию, обязали заново пройти медкомиссию.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида украинцев. Она сравнила методы, которые использует киевский режим, с тем, как действовало руководство нацистской Германии.