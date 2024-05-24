Москва, 24 мая, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Военнообязанный умер после резкого ухудшения самочувствия в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) в Закарпатской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе областного ТЦК.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Отмечается, что военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе. 23 мая ему стало плохо, когда он находился в ТЦК. Мужчине оказали первую помощь и вызвали врачей, но те лишь констатировали смерть.

По факту произошедшего проводится служебная проверка, добавили в ведомстве и признали, что это не первая трагедия с военнообязанными, которых медики признали пригодными к службе.

Издание «Страна. ua» сообщило, что ещё один мобилизованный умер в Черновицкой области после того, как его задержали на улице и несколько дней удерживали в ТЦК. По словам сестры погибшего, мужчина страдал эпилепсией, но подтвердить это документами не мог. Медик военно-врачебной комиссии вызвал скорую, мужчину увезли в больницу. Через несколько дней, 15 мая, он умер. Причиной смерти назвали отёк головного мозга, идёт досудебное расследование.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая в Днепропетровской области 44-летний военнообязанный умер в одном из военкоматов якобы после эпилептического приступа. Мужчина готовился к отправке в учебный центр. Родственники мобилизованного считают, что его избили сотрудники ТЦК.

В апреле в Закарпатье офицер сопровождения пытался спасти мужчину с эпилепсией, который направлялся в учебный центр. Он оказал мобилизованному первую помощь, но тот умер до приезда врачей.

Закон, устанавливающий новые правила мобилизации, вступил в силу на Украине 18 мая. Нарушителям правил постановки на военный учёт грозят большие штрафы и конфискация автомобиля либо другого имущества для нужд ВСУ. Все мужчины в стране в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет. Украинские СМИ сообщили, что после вступления закона в силу улицы ряда городов опустели.